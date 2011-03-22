Только 6% кияевлян готовы ждать выборов мэра до 2014 года

Четверть жителей столицы заявляют о необходимости проведения выборов городской власти уже в ближайшее воскресенье.

Об этом говорится в обнародованных сегодня на пресс-конференции в УНИАН результатах социологического опроса, проведенного Всеукраинской общественной организацией “Комитет избирателей Украины” (КИУ).

Как отметил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО, киевляне остаются наиболее критически настроенными относительно оценки действий и электоральной поддержки политиков общенационального и местного уровня. “Количество желающих проголосовать «против всех» на выборах в различные органы власти стабильно держится на уровне 10%. Значительному количеству киевлян (15%) тяжело определиться с поддержкой тех или других политиков или политических партий на выборах в различные органы власти, что свидетельствует о разочарованности действующими политиками и наличии спроса на “новые лица”, - сказал по результатам исследования эксперт.

По его словам, ввиду политической и социально-экономической ситуации в Киеве, почти четверть опрошенных (24,3%) киевлян хотят проведения выборов городского председателя и депутатов городского совета уже в ближайшее воскресенье. “Только 6% жителей столицы готовы ждать выборов в муниципальную власть вплоть до 2014 года, когда состоятся местные выборы по всей Украине. Вместе с тем половина киевлян считает, что депутатов городского совета нужно избирать по мажоритарной системе”, - отметил А.ЧЕРНЕНКО.

По данным КИУ, наиболее популярным кандидатом на должность городского председателя Киева является лидер партии “УДАР” Виталий КЛИЧКО (22%). “Но на выборах в другие органы власти (городской совет, Верховная Рада, пост Президента) первенство среди электоральных предпочтений киевлян держит партия “Батькивщина” и ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО”, - сообщил председатель КИУ.

В то же время, как показал опрос, рейтинг доверия и электоральной поддержки действующего городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его политической силы снизился до рекордно низкой отметки и остается в пределах статистической погрешности (1-3%).

“Киевляне не считают органы исполнительной власти (КГГА и городского председателя) защитником своих интересов. Наибольшим защитником собственных интересов киевляне видят самих жителей города (45%) и депутатов городского совета (почти 23%)”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

Опрос проводился в Киеве с 10 по 17 марта методом поквартирного интервью. Всего было опрошено 1100 респондентов. Погрешность не превышает 3%. Выборка – многоступенчатая, стратификационная, индивидуальная с использованием квотного метода отбора респондентов по полу и возрасту.