Хорошковский хвалится, что он снизил угрозу жизни Януковича

Служба безопасности Украины фиксирует достаточно угроз жизни Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и другим представителям власти.

Об этом в интервью газете "Коммерсант - Украина" (№44 от 22 марта) заявил глава ведомства Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

"Любой публичный человек подвержен опасности. Нами фиксируется достаточно фактов угроз, и не все они касаются жизни Президента, но и других представителей власти. На данный момент те профилактические мероприятия, которые сделаны прежде всего охраной Президента и нами, снизили вышеуказанные риски. Но это не значит, что мы готовы убрать руку с пульса и тем самым кого-то спровоцировать на необдуманные действия", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.