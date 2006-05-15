Литвин считает, что Мороз будет держать всех «на подвесе»

Председатель Верховной Рады четвертого созыва Владимир ЛИТВИН считает, что если премьер-министром будет представитель БЮТ, то новый парламент «по логике вещей» возглавит представитель «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

Однако, считает В.ЛИТВИН, «фракция СПУ, имея «золотую» акцию, может требовать любую должность, кроме премьер-министра». Таким образом, по его словам, СПУ будет держать всех «на подвесе».

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что следующему председателю ВР «придется отстаивать Верховную Раду как институт». По его словам, «все хотят переложить вину на ВР, и в том числе в вопросе повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги». Он отметил, что это объясняют тем, что, мол, Верховная Рада не привела к присяге судей Конституционного Суда, и теперь некому принять решение о неконституционности повышения тарифов.

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