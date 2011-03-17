Лавринович засомневался, понимают ли американцы процессы в его группе

Министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА удивляют заявления представителей международных организаций о выходе из рабочей группы при Президенте Украины по вопросам усовершенствования законодательства о выборах.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Я когда прочитал такие сообщения, искренне удивился. Все ссылки были на руководителя представительства NDI (Национальный демократический институт, Вашингтон - УНИАН) в Украине, что американские институты (NDI и IRI) прекратят работу. У меня возникло даже сомнение, есть ли у госпожи руководителя, которая присутствовала на заседании рабочей группы, понимание вообще процесса”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он сообщил, что в среду, 16 марта, имел телефонный разговор с директором IRI (Международный республиканский институт, Вашингтон), у которого спросил, правомерны ли такие ссылки на их институт. На что директор института ответил, что эта организация будет продолжать работу в Украине.

“Алгоритм работы, который реализуется рабочей группой, является чрезвычайно открытым и учитывает разные мнения, если они имеют аргументацию, направленную на улучшение условий для избрания членов украинского парламента”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр отметил, что на заседании рабочей группы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал большое количество предложений, внесенных народными депутатами от оппозиции, представителями общественных организаций, научных учреждений, и предложения ОБСЕ.

“То есть, было показано, что учитывается очень большой спектр предложений и мнений, которые будут положены в основу текста и который будет подготовлен нормопроектировщиками. То, что подготовка первичного текста осуществляется нормопроектировщиками - это аксиоматический подход, который во всех без исключения странах принят. А дальше, после того, как эта основа сделана, с этой основой начинается уже другой этап работы, когда эксперты и участники рабочей группы оценивают написанный текст и предлагают его модернизацию”, - отметил министр.

Он сказал, что именно в таком формате с Украиной сотрудничали представители IRI и других подобных организаций.

“Поэтому я оставляю на усмотрение руководства NDI (решение о прекращении работы в Украине -УНІАН). Если они не захотят принимать участие, то тогда я точно знаю позицию IRI. Я думаю, что в данном случае руководителю представительства NDI нужно более тщательным образом посмотреть на те предложения по технологии работы, которые несколько раз озвучивались и для всех являются понятными”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщалось в СМИ, влиятельные американские организации, которые принимают участие в президентской группе по разработке нового избирательного законодательства, могут выйти из группы, поскольку считают, что работа группы - это строительство “потёмкинских деревень”.

В частности, представители NDI и IRI рассматривают возможность выйти из этой рабочей группы в знак протеста против непрозрачного и одностороннего рассмотрения концепции избирательного законодательства и проектов законов о выборах. Однако эти организации могут передумать выходить из рабочей группы, если увидят реальное желание украинской власти при разработке избирательного законодательства учитывать предложения всех участников этой рабочей группы, а ее работа будет прозрачной.

Справка УНИАН. Недавно рабочая группа при Президенте Украины по вопросам усовершенствования законодательства о выборах завершила работу над концепцией будущего закона о выборах народных депутатов.

Президент В.ЯНУКОВИЧ согласился с рядом предложений представителей оппозиционных политических сил. В частности: сохранить в будущем законе существующие преференции для парламентских партий в формировании окружных и участковых избирательных комиссий; ввести постоянную систему территориальных избирательных округов и избирательных участков, вынести вопрос формирования округов и участков за временные рамки избирательного процесса; предусмотреть в законе возможность образования в одном стационарном лечебном заведении или учреждении исполнения наказаний более одного специального избирательного участка; предусмотреть финансирование досрочных выборов из Резервного фонда Кабинета министров Украины; определить, что скрытая политическая реклама, а также размещение или распространение материалов предвыборной агитации, не обозначенной в соответствии с требованиями закона, запрещается; ограничить журналистов, которые являются кандидатами на выборах, в проведении агитации, в частности, нужно запретить таким журналистам вести собственные информационные телепрограммы во время избирательной кампании; установить уровни права для всех национальных наблюдателей и т.п.

***Рабочая группа по вопросам усовершенствования законодательства о выборах была создана Указом Президента Украины 2 ноября 2010 года. Глава государства поручил привести законодательство о выборах в соответствие с общепризнанными международными демократическими стандартами. Возглавил рабочую группу, согласно указу, министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ.