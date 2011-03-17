Янукович будет общаться с главами ОГА через «что-то похожее на скайп»

В ближайшее время Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет общаться с руководителями областей в визуализированном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня сообщил журналистам.

По его словам, по поручению Президента создан коммуникационный центр в АП, который будет давать возможность общаться с председателями областных госадминистраций «с картинкой». Это что-то похожее на скайп, сказал С.ЛЕВОЧКИН, только такое общение будет защищено.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, такой центр связи разработан и создан Украинским институтом кибернетики. «Нужно только еще немного инвестиций, чтобы обустроить соответствующие центры в областях», - сказал он. “Но если руководитель области зайдет в областное представительство “Укртелекома”, то он будет иметь возможность общаться с Президентом в визуализированном режиме», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.