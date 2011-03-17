Левочкин рассказал, что Янукович долго выбирал себе «активный интерфейс»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «долго выбирал активный интерфейс», которым призвана стать новый пресс-секретарь главы государства Дария ЧЕПАК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

По его словам, назначение на эту должность профессионала сделает работу Президента еще более открытой, улучшит коммуникацию с медиа-средой.

С.ЛЕВОЧКИН также информировал, что распоряжением Президента впервые в Украине создано подразделение (главное управление), которое будет заниматься обеспечением доступа граждан к публичной информации.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, отвечать за это главное управление будет Денис ИВАНЕСКО. «Мы рассчитываем, - отметил глава Администрации Президента, - что будем получать по 40-50 запросов ежедневно». Он также отметил, что для налаживания работы данного подразделения будут обустроенные специальные телефонные линии и набран штат работников – не менее 20 человек.

В то же время, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, требование Президента относительно сокращения госаппарата будет соблюдаться.

В свою очередь Д.ЧЕПАК, которую С.ЛЕВОЧКИН представил журналистам, сообщила, что имела две беседы с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ – месяц назад и недавно. «Пока я разговаривала с Виктором Федоровичем, то увидела человека, который хочет изменений к лучшему», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня, 17 марта, назначил Д.ЧЕПАК своим пресс-секретарем.

До сих пор В.ЯНУКОВИЧ не имел пресс-секретаря. В то же время пресс-службу, как структурное подразделение Администрации Президента Украины, возглавлял Денис ИВАНЕСКО.

Ранее Д.ЧЕПАК работала главным редактором «Савик Шустер - студия».