Ефремов прогнозирует, что к «сенсорному пальцу» они еще вернутся

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что Верховная Рада вернется к вопросу о внедрении сенсорной системы голосования депутатов на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга (следующая пленарная неделя в Верховной Раде будет с 5 по 8 апреля - УНИАН).

В то же время он отметил, что возвращение к рассмотрению этого вопроса возможно при условии доработки соответствующего проекта постановления и разработки изменений в Регламент ВР.

«Если проект постановления будет автором доработан до следующей пленарной недели, то мы сможем вернуться уже на следующей пленарной неделе», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, ВР отказалась принять решение о введении личного голосования депутатов с помощью сенсорной клавиши.

За принятие соответствующего решения проголосовали лишь 222 народных депутата из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за это решение фракция Партии регионов и группа «Реформы ради будущего».

Внесенным председателем Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИНЫМ проектом постановления предусматривалось использовать в Верховной Раде модернизированную электронную систему подсчета голосов карточками, предусматривающую регистрацию и голосование народного депутата с помощью сенсорной клавиши.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам Регламента Владимир МАКЕЕНКО, комитет в целом поддерживает постановление, но считает, что соответствующая система может быть введена в действие только после соответствующих изменений в Регламенте Верховной Рады.

После этого на голосование было поставлено предложение о направлении на доработку соответствующего проекта постановления. “За” проголосовали 254 народных депутата из 429.

При этом В.ЛИТВИН пообещал, что он уже сегодня зарегистрирует в ВР изменения в Регламент с тем, чтобы сенсорная система все-таки была введена в строй.