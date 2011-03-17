Губернатор: надеемся, весна пройдет безболезненно для Закарпатья

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность эффективной реализации программы против паводков на Закарпатье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с председателем Закарпатской областной государственной администрации Александром ЛЕДИДОЙ.

В ходе беседы глава государства акцентировал внимание на таком важном для Закарпатья вопросе, как осуществление программы против паводков.

“Было поручение Кабинету министров о продолжении финансирования этой программы... На сегодняшний день поручение Президента будет выполнено. Мы надеемся, что эта весна пройдет безболезненно для Закарпатья”, - сказал в свою очередь А.ЛЕДИДА.