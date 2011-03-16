В ПР рассказали, кого они видят во главе единой оппозиции

Верховная Рада Украины отклонила в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» (относительно обеспечения и защиты демократических принципов деятельности парламентского меньшинства).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали лишь 87 (при необходимых 226 – УНИАН) из 403 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции КПУ и Народной партии, а из фракции Партии регионов проголосовал лишь один народный депутат.

Автор документа, народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК, отметил, что данный законопроект законодательно обеспечивает деятельность меньшинства, и его принятие будет выгодным также нынешнему парламентскому большинству, ведь партии большинства могут проиграть следующие парламентские выборы.

Он добавил, что принятие данного законопроекта позволило бы «наконец, выполнить поручение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которое он дал 13 октября, о том, чтобы в Украине были нормированы права оппозиции».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что оппозиция требует предоставить ей право контролировать деятельность всей власти. По его словам, отказ ВР принять этот закон будет означать “юридическое и фактическое уничтожение оппозиции в Украине”.

Он отметил, что данный законопроект предусматривает порядок формирования комитетов ВР, а также дает возможность оппозиции контролировать власть. По словам А.ЯЦЕНЮКА, проектом предусмотрена передача оппозиции Счетной палаты Украины. «Хотя бы единственного органа, имеющего конституционные полномочия по контролю над теми миллиардами, которые растаскивает провластное большинство», - добавил депутат.

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ во время обсуждения данного законопроекта отметил, что на сегодняшний день в Украине нет сильной объединенной демократической оппозиции. По его словам, «нам нужен другой закон, в котором прописали бы правила создания сильной демократической единой оппозиции, и там заложить принципы ротации, омоложения кадров с тем, чтобы автор этого законопроекта мог возглавить единую сильную демократическую оппозицию Украины – за этим будущее».

Во время выступления М.ЧЕЧЕТОВА в зале звучал смех, и в журналистской ложе - также.

Также сегодня Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект А.ЯЦЕНЮКА «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно прозрачности использования бюджетных средств и средств субъектов ведения хозяйства государственной и коммунальной формы собственности их распорядителями)».

Кроме того, парламент отказался принять поданный А.ЯЦЕНЮКОМ проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно дополнительных гарантий реализации прав территориальной общины в представительских органах местного самоуправления)».