Уровень радиации в здании японской АЭС превысил норму в тысячу раз

В Японии на атомной электростанции в префектуре Фукусима, пострадавшей от сильного землетрясения, резко вырос уровень радиации. Как сообщает Немецкая волнасо ссылкой на японское агентство Киодо, проверка в зале управления первого реактора этой АЭС выявила тысячекратное превышение нормы.

Между тем японские власти расширили до 10 километров радиус эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных вокруг АЭС, сообщает агентство dpa.

В ночь на субботу в Японии зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,6 балла. Подземные толчки произошли в это раз в префектуре Ниигата на северо-западном побережье Японии, вдали от региона, пострадавшего в пятницу от землетрясения силой 8,8 балла и цунами.