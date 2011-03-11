Лауреаты Шевченковской премии добиваются встречи с Януковичем

Лауреаты Национальной премии им. Тараса Шевченко просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА встретиться с ними по случаю 50-летия учреждения высшей творческой награды – Шевченковской премии.

Об этом говорится в письме, которое сегодня занесено в президентскую канцелярию.

«Мы, украинские писатели, художники, композиторы, деятели театрального и оперного искусства – лауреаты Национальной премии имени Т. Г. Шевченко, в ныне сущие в Украине, просим Вас встретиться с нами по случаю 50-летия учреждения высшей творческой награды – Шевченковской премии”, - говорится в письме.

Лауреаты Шевченковской премии уверены, что этот юбилей – это благоприятный случай для обсуждения неотложных вопросов. “Мы убеждены, что в это юбилейное время Вам, Виктор Федорович, есть что нам сказать, как и нам есть чем поделиться с Вами. Мы впервые обращаемся к Вам, господин Президент, с такой просьбой и твердо верим, что Вы отнесетесь к этому с пониманием. Поэтому ждем определенного Вами дня встречи», – отмечается в письме.

Встречу с главой государства инициируют лауреаты Национальной премии им. Тараса Шевченко, в частности, Герои Украины: Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Иван ДРАЧ, Нина МАТВИЕНКО, Дмитрий ПАВЛЫЧКО, Мария СТЕФЮК, Роман ИВАНИЧУК, Юрий МУШКЕТИК, Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ. Писатели: Владимир БАЗИЛЕВСКИЙ, Иван БИЛЫК, Василий ГЕРАСИМЮК, Любовь ГОЛОТА, Григорий ГУСЕЙНОВ, Анатолий ДИМАРОВ, Виталий ДОНЧИК, Николай ЖУЛИНСКИЙ, Василий ЗАХАРЧЕНКО, Дмитрий ИВАНОВ, Игорь КАЛИНЕЦ, Анатолий КИЧИНСКИЙ, Дмитрий КРЕМИНЬ, Роман ЛУБКИВСКИЙ, Олесь ЛУПИЙ, Мария МАТИОС, Павел МОВЧАН, Владимир МОРИНЕЦ, Михаил НАЕНКО, Галина ПАГУТЯК, Петр ПЕРЕБИЙНИС, Степан ПУШИК, Степан САПЕЛЯК, Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ, Василий СЛАПЧУК, Леонид ТАЛАЛАЙ, Роман ТУРКОНЯК, Тарас ФЕДЮК, Владимир ЯВОРИВСКИЙ. Художники: Анатолий ГАЙДАМАКА, Феодосий ГУМЕНЮК, Александр ИВАХНЕНКО, Василий ЛОПАТА, Иван МАРЧУК, Николай СТОРОЖЕНКО, Валерий ФРАНЧУК, Андрей ЧЕБИКИН, Владимир ЧЕПЕЛИК, Сергей ЯКУТОВИЧ. Деятели музыкального искусства: Анатолий АВДИЕВСКИЙ, Анатолий МОКРЕНКО, Мирослав СКОРИК, Евгений СТАНКОВИЧ, а также актеры: Богдан БЕНЮК, Лариса КАДЫРОВА, Наталия СУМСКАЯ, Анатолий ХОСТИКОЕВ.