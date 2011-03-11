Рыбаков понял, кто заказал Хорошковского и Калетника

Председатель парламентской фракции «Реформы ради будущего» Игорь РЫБАКОВ считает политическое давление на руководство Государственной таможенной службы и Службы безопасности Украины спланированной кампанией, имеющей целью остановить борьбу с коррупцией и наведение порядка в ведомствах. Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы фракции. Ранее в СМИ заявлялось о возможном освобождении Валерия ХОРОШКОВСЬКОГО и Игоря КАЛЕТНИКА с должностей председателя СБУ и председателя Госкомслужбы.

«Уже в который раз распространяются сообщения о готовящемся освобождении В.ХОРОШКОВСКОГО и И.КАЛЕТНИКА, - отметил И.РЫБАКОВ. - При этом в СМИ ссылаются на какие-то документов, которые якобы готовятся в Администрации президента Украины. В частности, почти полгода назад активно обсуждалась подобная «утечка» о якобы готовящихся указах по освобождению с должностей Анатолия МОГИЛЕВА (министра внутренних дел), И.КАЛЕТНИКА и Николая ЛИТВИНА (председатели Государственной пограничной службы). Однако эти прогнозы так и остались сплетнями. Теперь еще и Львовский областной совет на сессии 9 марта 2011 года принял обращение к президенту с требованием освободить с должности И.КАЛЕТНИКА, однако оно не содержит ни одного факта нарушения закона и ни одного убедительного обоснования».

По мнению И.РЫБАКОВА, «единственной причиной такого преувеличенного внимания областных депутатов к Госкомслужбе является введенная руководством ГТСУ та СБУ жесткая система управления ведомствами».

«Десятки лет по всей Украине, - цитирует депутата пресс-служба, - местные руководители создавали устойчивые группировки и налаживали контрабандные каналы (в том числе медпрепаратов, табачных изделий, оружия и наркотиков), а на таможнях руководил местный криминалитет, который, стабильно получая сверхдоходы от противоправной деятельности, обеспечил свое участие в местных и центральных властных структурах – как в правоохранительных, так и в выборных органах».

Комментируя деятельность руководства Госкомслужбы, И.РЫБАКОВ отметил, что “в настоящее время во Львовском областном совете пострадавших от наведения порядка на таможне больше, чем где-либо, ведь она переполнена бывшими таможенниками-контрабандистами и коррупционерами, которые прикрываются мандатами депутатов облсовета”. “Их финансовое благополучие, сказал он, - оказалось под угрозой сразу после начала жесткой борьбы таможни и Службы безопасности с правонарушителями на Львовской таможне”.

“Приняв решение рекомендовать президенту Украины освободить председателя таможни, Львовский областной совет слишком явственно проявил свою заинтересованность делами таможни и четко дал понять обществу: если на должности останется И.КАЛЕТНИК, то некоторые политические силы (в лице их лидеров), которые поддержали указанное решение, потеряют источники финансирования”, - считает лидер фракции «Реформы ради будущего. - И в самом деле, почему депутаты Львовского облсовета демонстрируют столь повышенный интерес к таможне? Разве избиратели поручали депутатам вмешиваться в работу органов исполнительной власти? Ведь без внимания остаются первоочередные, неотложные вопросы жизни Львовской области и ее населения».

По мнению И.РЫБАКОВА, в настоящее время нет оснований для освобождения с должностей председателей СБУ и ГТСУ, “ведь они профессионально исполняют свои обязанности и на достойном уровне обеспечивают работу вверенных им ведомств”. «Убежден, - заявил он, - что президент Украины не нуждается ни в каких советах, рекомендациях или обращениях относительно кадровых назначений тех лиц, которых он принимал на работу и последующую судьбу которых он уполномочен решать лично».

По словам И.РЫБАКОВА, давление на руководство Государственной таможенной службы со стороны заинтересованных политиков и должностных лиц “вызвано исключительно попытками остановить борьбу, развернутую руководством таможни, и нежеланием отдельных лиц терять давно налаженные противоправные каналы поступлении средств”. «Контрабандно-криминальные группировки, - заявил он, - используя своих представителей во власти и методы «черного пиара», отстаивают собственные финансовые интересы».