Диденко тоже оставили за решеткой

Апелляционный суд Киева сегодня продлил до 10 апреля срок ареста бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил адвокат И.ДИДЕНКО Юрий ГРИГОРЕНКО, заметив при этом, что на прошлой неделе он и его подзащитный завершили ознакомление с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, И.ДІДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКА, обвинения были предъявлены экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

7 февраля Апелляционный суд Киева принял решение о продлении срока содержания под стражей до 10 марта прежнего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДІДЕНКО.

Сегодн Апелляционный суд города Киева продлил еще на один месяц, до 10 апреля, и срок содержания под стражей бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Юрий СУХОВ.