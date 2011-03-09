Диденко тоже оставили за решеткой
Как и Макаренко - до 10 апреля
|Игорь Диденко
Об этом УНИАН сообщил адвокат И.ДИДЕНКО Юрий ГРИГОРЕНКО, заметив при этом, что на прошлой неделе он и его подзащитный завершили ознакомление с материалами дела.
Как сообщал УНИАН, И.ДІДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.
По данному делу, кроме И.ДИДЕНКА, обвинения были предъявлены экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.
7 февраля Апелляционный суд Киева принял решение о продлении срока содержания под стражей до 10 марта прежнего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДІДЕНКО.
Сегодн Апелляционный суд города Киева продлил еще на один месяц, до 10 апреля, и срок содержания под стражей бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Юрий СУХОВ.