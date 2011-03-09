В Кабмине говорят, что Каддафи не арендует землю в Украине

Лидер Ливии Муаммар Каддафи не арендует земли у Украины. Об этом журналистам заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, передает ТСН.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, действительно ли в Украине есть земли, которые арендует Каддафи, он отметил: "Нет, нету".

Напомним, что ранее появилось сообщение о том, что в Верховной Раде проверяют неофициальную информацию о том, что опальный ливийский лидер Муаммар Каддафи якобы арендует у Украины земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной политики, регионал Григорий Калетник.

По его словам, сейчас доступны только документы, которые свидетельствуют о намерениях предыдущего правительства выполнить просьбу Каддафи предоставить в аренду земли для выращивания сельхозкультур, в частности, пшеницы. Завершились ли эти переговоры подписанием соглашения, станет ясно, когда поступит ответ на официальный запрос.