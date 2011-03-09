Вручение Шевченковской премии пройдет без Шкляра и Януковича

Сегодня в Каневе будет вручена Шевченковская премия за ряд художественных произведений в размере 250 тысяч гривен каждая. Но самая скандальная премия вручаться не будет: в указе президента по этому поводу не оказалось фамилии писателя Василия Шкляра, автора романа «Черный ворон», который определил для премии Шевченковский комитет.

Как сообщает газета "Сегодня", не будет на вручении и самого президента: по сообщению его пресс-службы, врачи запретили Виктору Януковичу поездки на большие расстояния до снятия швов на ноге, которое запланировано на 11—12 марта.

Как сообщалось ранее, писатель Василий Шкляр обратился с письмом к Виктору Януковичу, где заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Дмитрий Табачник.