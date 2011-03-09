Вручение Шевченковской премии пройдет без Шкляра и Януковича
08:49, 09 марта 2011Политика
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Президенту еще не сняли швы
|Василий Шкляр
Как сообщает газета "Сегодня", не будет на вручении и самого президента: по сообщению его пресс-службы, врачи запретили Виктору Януковичу поездки на большие расстояния до снятия швов на ноге, которое запланировано на 11—12 марта.
Как сообщалось ранее, писатель Василий Шкляр обратился с письмом к Виктору Януковичу, где заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Дмитрий Табачник.
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