Москва предлагает Киеву идти в ЗСТ с ЕС через Таможенный союз

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве заявил первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ.

«С 1 января будущего года заработает единое экономическое пространство, называемое Евразийским Союзом, и мы будем параллельно вести переговоры о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом… Мы предлагаем Украине не противопоставлять эти два формата, и мы пытаемся убеждать наших коллег в том, что, присоединяясь к Таможенному союзу и к ЕЭП, мы вместе можем на более справедливых условиях добиваться вот этой зоны свободной торговли не на условиях, которые будут ограничивать наше экономическое развитие, а на условиях, которые будут такому экономическому развитию способствовать», - сказал И.ШУВАЛОВ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день это лишь предложение России, однако оно имеет «реальную перспективу».

«Объединяясь в рамках ЕЭП и добиваясь справедливых условий зоны свободной торговли, мы думаем, что такая перспектива до 2015 года это реальные сроки», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз в 2007 году начали переговоры относительно подписания Соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры относительно соглашения о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что подготовка и подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом сдерживается тем, что со стороны ЕС выдвигается требование о введении квот на украинскую продукцию.

По словам Н.АЗАРОВА, в переговорах с Европейским Союзом о создании ЗСТ Украина предлагает увеличить квоты на экспорт в страны ЕС сельхозпродукции и в дальнейшем ежегодно увеличивать их, вплоть до полной отмены.