Джемилев отметил мужество Джарты «мужской каракулевой шапкой»

Строительство главной мечети крымских мусульман в Симферополе - Джума Джами - обойдется, по предварительным оценкам, в 8-9 млн. долларов, считает лидер крымско-татарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДЖЕМИЛЕВ сказал сегодня журналистам после закладки на месте строительства мечети вместе с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ и муфтием мусульман Крыма Хаджи Эмирали АБЛАЕВЫМ первого камня и капсулы с посланием к потомкам на трех языках – крымско-татарском, украинском и русском.

Мероприятие собрало около тысячи человек. На церемонию, в частности, пришел митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ (УПЦ МП).

«Важно, чтобы каждый внес свою лепту. Собирать (средства) будем со всех своих соотечественников. Также будут пожертвования крымско-татарской диаспоры в Турции, и, я думаю, будет оказана поддержка со стороны духовного управления мусульман Турции», - сказал лидер меджлиса крымских татар.

М.ДЖЕМИЛЕВ прогнозирует завершение строительства комплекса соборной мечети, который, кроме самого храма, будет включать небольшую школу для подготовки имамов, библиотеку и салон, в течение трех лет при условии привлечения к процессу одной из турецких строительных фирм, которая специализируется на строительстве подобного рода сооружений.

Премьер Крыма, без которого, как считают в меджлисе, проблема выделения под мечеть земли на улице Ялтинская, 22, не была бы решена, назвал сегодняшний день знаковым. «Есть указание Президента, чтобы соборная мечеть была. Власть сегодня настроена на конструктивный диалог, для власти все народы, живущие в Крыму, должны быть одинаковыми», - сказал В.ДЖАРТЫ, которому лидер меджлиса подарил шапку в знак благодарности.

«У нас национальная традиция: людям, которые совершают какие-то мужественные поступки, чтобы отметить их мужество, дарят мужскую каракулевую шапку», - пояснил М.ДЖЕМИЛЕВ журналистам.

Как сообщалось, религиозная организация «Духовное управление мусульман Крыма» сначала планировала построить главный храм крымских мусульман в симферопольском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть по улице Ялтинской, 22, в районе объездной трассы.

Симферопольский горсовет в 2004 году согласовал ДУМК месторасположение участка в 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу земли в аренду. Однако позже отказал в землеотводе.

Депутаты в 2008 году рекомендовали мусульманам строить мечеть на участке в 2,7 га по улице Луговой, 6, и придали статус лесопарковой зоны земучастку по улице Ялтинской. Горсовет пояснял отказ выделить участок на Ялтинской его нахождением в охранной зоне водохранилища. После этого татары завезли на участок на Ялтинской камень-ракушечник.

Высший хозсуд Украины в январе 2011 года подтвердил право мусульман строить мечеть на Ялтинской.

Горсовет Симферополя на сессии 15 февраля после призыва В.ДЖАРТЫ разрешил ДУМК разрабатывать проект землеустройства по отводу под мечеть 2,7 га на Ялтинской. 2 марта земельный участок был выделен в постоянное пользование. Горсовет также дал разрешение на разработку проекта бульвара на 0,4 га в том же районе.