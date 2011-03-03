БЮТ подозревает, что Артек застраховал детей в ТАС не без «помощи» Тигипко

Получение страховой компанией ТАС государственного заказа более чем на 1 млн. грн. дает основания подозревать ее фактического владельца - вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО - в злоупотреблении служебным положением.

Об этом заявил министр оппозиционного правительства по вопросам молодежи, туризма, спорта и Евро-2012, член фракции «БЮТ-Батьківщина» Остап СЕМЕРАК, комментируя информацию портала госзакупок о том, что Международный детский центр «Артек» заказал в компании ТАС услуги по страхованию здоровья детей.

«Очевиден конфликт интересов. И есть достаточно оснований для предположения, что вице-премьер не смог удержаться от искушения использовать свои властные полномочия в интересах собственного бизнеса», - отметил О.СЕМЕРАК.

По его мнению, «эта сделка пахнет коррупцией, и она должна была бы стать предметом рассмотрения Генеральной прокуратурой».

По словам парламентария, «конфликт интересов – это привычная ситуация для Сергея ТИГИПКО: бизнес-группа ТАС мешала ему работать в государственной должности и в 2004 году, когда он возглавлял Национальный банк».

«Общеизвестно, что Сергей Леонидович не слишком переборчив относительно методов обогащения. Он так и не дал четкого ответа обществу, почему в Государственный бюджет не попали более 100 миллионов долларов налогов от продажи его банков», - отметил оппозиционный министр.

По словам О.СЕМЕРАКА, «не исключено, что высокопоставленный чиновник решил быстренько «прокрутить» «операцию «Артек», пока усилиями власти в Украине отменины все антикоррупционные законы – чтобы в будущем иметь лазейку для избежания ответственности».

Как сообщалось, Международный детский центр "Артек" застраховал жизнь детей, которые прибывают на отдых, в компании ТАС.

В частности, "Артек" заказал услуги по страхованию здоровья и от несчастных случаев 34 тысяч 543 детей, которые прибывают на отдых.

Соглашение подписано 22 февраля. Согласно договору, ТАС получит 1 175 152.86 грн.