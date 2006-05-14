Павленко пообещал демографический бум

В Киеве по случаю Дня матери на Майдане Независимости проходит фестиваль семейного творчества. Свои песенные и танцевальные таланты демонстрируют 25 семейных коллективов со всех регионов Украины.

В начале праздника участников и гостей поздравил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО. Он пообещал, что в ближайшее время в Украине произойдет демографический бум, поскольку на днях правительство приняло концепцию государственной программы поддержки семьи на 2006 - 2010 годы, цель которой утвердить и поддержать каждую украинскую семью.

В 16.00 на главном Майдане страны начнется очередное мероприятие ко Дню матери и Всемирного Дня семьи, который будет отмечаться 15 мая. Как ожидается, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет награждать наилучших одиноких отцов столицы, передает «5-й канал».