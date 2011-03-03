Регионал будет есть гречку из Китая хоть через силу, «и вы будете есть»

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины” относительно ставки на некоторые зерновые культуры”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено для решения вопроса наполнения внутреннего рынка гречишной группой и стабилизации ценовой ситуации, установить временно, до 1 июня 2011 года, нулевую ставку ввозной пошлины на эту зерновую культуру.

Как отмечается в пояснительной записке к данному законопроекту, это позволит обеспечить немедленную закупку по минимальной цене в государственный интервенционный фонд гречки в количестве не меньше 25 тыс. тонн. В записке указано, что в соответствии с расчетным балансом спроса и предложения, предложенного объема этой крупы будет достаточно для обеспечения внутренней потребности и стабилизации цены.

Также в документе отмечено, что производство крупы гречишной в Украине составляет 30% общего объема производства круп. В последние годы наметилась тенденция к сокращению посевных площадей под гречихой, в частности, если в 2000 году посевные площади гречихи составляли 573,5 тыс. га, то в 2010 году - лишь 215,4 тыс. га.

Соответственно, и производство гречихи в 2010/11 маркетинговом году ожидается на уровне 138 тыс. тонн, что является наименьшим объемом за последние годы.

После голосования народный депутат от ПР Виталий ХОМУТИННИК заявил, что такой шаг приведет к снижению цены на отечественную гречку. Хотя заметил, что "к китайской гречке действительно есть некоторые замечания. Но главная цель данного закона, чтобы внутренние цены на нашу отечественную гречку были снижены", - сказал он. В ответ на реплику, мол, будет ли сам регионал есть китайскую гречку, ведь, есть данные, что она чуть ли не для откармливания скота предназначена, он заявил: "Да, я буду есть. И вы будете есть".