Die Welt: Путин боится демократизации Украины

Украина возвращается в прошлое. Президент Виктор Янукович оживляет старых демонов — Коррупцию и Репрессии. Путин этому рад, пишет немецкая «Вельт». Еще десять лет назад, изучая ситуацию в Украине, американский политолог Кейт Дарден придумал термин «государство шантажа». Эта форма правления имеет три характерных признака. Во-первых, власти попустительствуют коррупции. Во-вторых, правоохранительные органы тщательно собирают информацию, досье как на политиков, так и на бизнесменов и простых граждан. В-третьих, в случае необходимости компромат используется для шантажа. Главная валюта — подчинение. До 2004 года Украиной правил Леонид Кучма. Не все, что он делал, было плохо, но его власть опиралась именно на смесь коррупции и репрессий. Это и привело к мирной революции. Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко начали проводить прозападную политику. Однако этому препятствовало соседство со все более авторитарной Россией, задействовавшей все рычаги. Поддержка Украины со стороны ЕС была недостаточной. Все это в сочетании со слабостью «оранжевого» руководства привело к разочарованию населения и реваншу Виктора Януковича. И вот появляются явные признаки возвращения к прошлому, к «государству шантажа», пишет «Вельт».

Weekly.UA