Янукович назначил ряд судей (список)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ряд судей.

Текст соответствующего указа главы государства от 2 марта размещен на его официальном сайте.

Так, сроком на пять лет в местных административных судах назначены судьи Днепропетровского окружного административного суда Эдуард ЮРКОВ; Запорожского окружного административного суда Максим АВДЕЕВ, Жанна ЧЕРНОВА; Луганского окружного административного суда Илья ТИХОНОВ; Полтавского окружного административного суда Роман МОЛОДЕЦКИЙ; Херсонского окружного административного суда Олег АНИСИМОВ.

Также назначена на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области сроком на пять лет Мария ГРИНИК.

Кроме того, сроком на пять лет в местных общих судах назначены судьи Жмеринского районного суда Винницкой области Петр ПОРОЩУК; Марганецкого городского суда Днепропетровской области Александр ЯНЖУЛА; Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Светлана ЮДИНА; Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепропетровска Инна ЩЕРБИНА-ПОЧТОВИК; Приморского районного суда Запорожской области Анна МИХАЙЛОВА; Фастовского горрайонного суда Киевской области Виталий ГОЛОВКО; Кировского районного суда города Кировограда Александр БУРЛАКА; Сколевского районного суда Львовской области Андрей БРОНА; Доманевского районного суда Николаевской области Оксана КРИВЕНКО; Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области Ольга ГЕРЧАКОВСКАЯ; Горностаевского районного суда Херсонской области Мария РЯБЦЕВА; Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Неонила ГОЛОВКО; Шполянского районного суда Черкасской области Вадим КРАВЧУК; Дарницкого районного суда города Киева Оксана СИРБУЛ.