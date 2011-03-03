Пенсионную реформу, которую хвалит Тигипко, провалили два комитета ВР

Комитет Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов на своем заседании большинством голосов принял решение отклонить правительственный законопроект №7455 о реформирования пенсионного обеспечения, который было рекомендовано представить парламенту по итогам соответствующих парламентских слушаний и о преимуществах которого рассказывал вице-премьер Сергей Тигипко.

Об этом сообщил член фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Павловский, пишет официальный сайт Батьківщини. «Это уже второй комитет ВР, который отклоняет законопроект Тигипко о пенсионной реформе и направляет его обратно на доработку», - сказал Павловский, напомнив, что такое же решение принял Комитет социальной политики и труда.

В то же время, по словам Андрея Павловского, Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов большинством голосов сегодня поддержал оппозиционный законопроект о недопущении ухудшения пенсионного обеспечения в Украине, авторами которого являются Андрей Павловский и Александр Сочка. Данный законопроект предусматривает запрещение на повышение пенсионного возраста и другие положения по социальной защите пенсионеров.