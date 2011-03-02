В «молодежке» Тимошенко уверяют, что никакого раскола нет

В партии «Батькивщина» опровергают заявления о расколе в своем молодежном крыле и переходе организаций «Батькивщины молодой» в другую политическую силу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», лидер «Батькивщины молодой» Евгений СУСЛОВ.

Е.СУСЛОВ назвал сознательной пиар-провокацией, направленной нанести удар по имиджу организации, заявления о переходе в партию «Украина будущего» некоторых организаций молодежного крыла «Батькивщины».

«Это сознательная провокация. Эта информация не отвечает действительности, поскольку областные организации «Батькивщины молодой» остаются монолитными», - заявил народный депутат.

В то же время, по его словам, по некоторой информации, руководители ряда областных организаций «Батькивщины молодой» действительно переходят в другие структуры за деньги. Е.СУСЛОВ сообщил, что руководитель Ивано-Франковской организации предупреждал его о том, что отходит от дел.

Председатель «Батькивщины молодой» сообщил, что в ближайшее время состоится внеочередное собрание областной организации и перевыборы председателя, «но этот факт в любом случае не повлияет на качественный состав организации». «Мы никого не держим, и если человек решает больше не работать на общественных началах, отстаивая идею защиты прав молодежи, и если молодежную политику Украины они хотят строить за деньги провластных олигархов, то пусть им Бог помогает. Увидим, какую Украину будущего они построят», - сказал народный депутат.

Он также отметил, что неоднократно пытался поговорить с председателем партии «Украина будущего» Святославом ОЛИЙНЫКОМ по этому поводу, но тот избегает разговора.

Как сообщалось, сегодня, 2 марта, партия «Украина будущего», которую возглавляет быший депутат от БЮТ С.ОЛИЙНЫК, сообщила о переходе в ее ряды Ивано-Франковской областной организации «Батькивщины молодой». До этого были сообщения о переходе членов областных организаций в Тернополе, Черкассах, Сумах, Львове, Черновцах, Ривне, Житомире, Харькове, Донецке, Днепропетровске.