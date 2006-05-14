В самолет американского сенатора ударила молния

В небольшой восьмиместный самолет Cessna Citation 550, на борту которого находился американский сенатор Эдвард Кеннеди, ударила молния, передает агентство AP.

Как сообщила пресс-секретарь сенатора, на самолете полностью отключилась электроника, включая систему связи. Пилоты перешли на ручное управление и сумели посадить самолет. В результате инцидента никто не пострадал.

Экстренная посадка произошла в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Отчет об инциденте направлен в Федеральную авиационную администрацию США.