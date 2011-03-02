Родственника Кожемякина отпустили под подписку о невыезде

Следствие по делу депутата Киевсовета от БЮТ, заместителя председателя Соломенской районной госадминистрации Владислава ЯРЦЕВА закончено, и ему изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, заместитель председателя Соломенской РГА В.ЯРЦЕВ и начальник Управления ЖКХ Соломенской РГА были задержаны 18 февраля. В отношении обоих должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

21 февраля Голосеевский райсуд Киева избрал в отношении обоих задержанных меру пресечения - содержание под стражей сроком на два месяца.

В.ЯРЦЕВ является родственником первого заместителя руководителя парламентской фракции “БЮТ-Батькивщина” Андрея КОЖЕМЯКИНА. Сам А.КОЖЕМЯКИН 28 февраля заявил, что арест его родственника В.ЯРЦЕВА не связан с политикой.