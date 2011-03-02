Довгий: встреча с Поповым была острой, разговор - напряженным

Председатели депутатских фракций Киевсовета провели встречу с руководителем КГГА Александром ПОПОВЫМ, во время которой констатировали, что отдельные чиновники городской власти противопоставляют себя депутатскому корпусу.

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, информировали УНИАН в его пресс-службе.

Он объяснил, что некоторые чиновники расценивают профессиональные советы и рекомендации депутатов относительно отдельных проектов решений как вмешательство в их личное дело. «Они считают, что за закрытыми дверями, не выезжая из администрации на Крещатике 36, знают лучше, как решать вопросы людей, которые живут в Днепровском, Дарницком районе или на Троещине», - отметил О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета выразил убеждение, что депутат, как представитель общины, знает проблемы людей на местах значительно лучше, поэтому к работе киевской администрации обязательно должны привлекаться столичные избранники. Он также подчеркнул необходимость повышения качества работы отдельных заместителей председателя администрации и начальников управлений.

«Мы должны ввести практику совместной профессиональной подготовки проектов решений, присутствия на заседаниях постоянных комиссий представителей администрации, обратить внимание на необходимость соблюдения норм регламента Киевсовета», - сказал О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета также сообщил, что на встрече с председателем КГГА речь шла о необходимости содействия деятельности контрольных комиссий, необходимости пересмотра процедуры и сроков получения разрешительной документации с целью недопущения злоупотреблений отдельными чиновниками. Также, по словам О.ДОВГОГО, обсуждался вопрос согласования с депутатским корпусом отдельных назначений на руководящие должности в коммунальных предприятиях и в исполнительной власти.

«Встреча действительно была острой, но не с позиции конфронтации. Разговор был напряженным, но все же дружеским», - подытожил он.