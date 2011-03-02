ГПУ вспомнила о драке в ВР: Парубий подозревает, что станет «стрелочником»

Генеральная прокуратура продлила досудебное следствие по делу народного депутата Андрея ПАРУБИЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом сообщил сам депутат после сегодняшнего допроса в Генпрокуратуре.

«Во время допроса единственное, что происходило – это уточнение событий поминутно: где, как и когда именно я находился в зале Верховной Рады во время событий 27 апреля. Эти вопросы не были такими, которые бы вызывали какой-то резонансный интерес. Это просто было уточнение», - сказал А.ПАРУБИЙ.

«Следователь объяснил, что по предыдущим моим показаниям не было отдельных данных, поэтому он был обязан их уточнить. Вопросов было много, но я на них отвечал очень коротко, в отдельных случаях опирался на статью Конституции по поводу того, что я не буду давать показаний, поскольку считаю, что это касается моей защиты», - добавил народный депутат.

Он также отметил, что очень подробно рассказывал о том, как представители Партии регионов «осуществляли нападение, как они калечили народных депутатов, однако следствие это меньше интересовало. Их больше интересовало, кто из «Нашей Украины» был рядом со мной».

А.ПАРУБИЙ предположил, что допрос является свидетельством подготовки Генпрокуратурой очередного представления в Верховную Раду по поводу снятия с него депутатской неприкосновенности. Он отметил, что это дело - попытка политического давления и политического преследования.

«27 апреля в парламенте я защищал интересы Украины. Я делал все возможное, чтобы не допустить голосования за ратификацию Харьковских соглашений. Единственное, о чем я жалею, что в тот день нам не удалось остановить узаконивание тех антиукраинских соглашений», - сказал народный депутат.

«Наряду с тем, против меня открыто уголовное дело по статье, которая обвиняет меня в препятствовании деятельности председателя ВРУ и депутатов. Именно это и является особенно парадоксальным, потому что в тот день именно я не имел возможности как народный депутат ни выступить с трибуны, потому что она была заблокирована ПР, ни даже проголосовать против ратификации Харьковских соглашений, потому что мое рабочее место, как и других депутатов, заняли представители Партии регионов», - добавил А.ПАРУБИЙ.

Депутат считает, что сегодняшний вызов в прокуратуру является вообще незаконным, поскольку были нарушены сроки рассмотрения уголовного дела. «Меня удивил сегодняшний вызов в прокуратуру, ведь дело открыто 14 мая, то есть прошло почти 10 месяцев с той даты. По Уголовно-процессуальному кодексу Украины, досудебное следствие по уголовным делам должно быть закончено на протяжении двух месяцев. Следовательно, уголовное дело должно быть закрыто в связи с тем, что прошли сроки давности его рассмотрения», - напомнил А.ПАРУБИЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2010 года в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения относительно продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки. В президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей, осуществленного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).