Фракция ПР приросла тремя перебежчиками

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК объявил о выходе народного депутата Станислава БЕРЕЗКИНА из состава фракции "БЮТ-Батьківщина" и вхождении его во фракцию Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании парламента А.МАРТЫНЮК также сообщил о вхождении народного депутата Юрия ПОЛУНЕЕВА в состав фракции Партии регионов. Ю.ПОЛУНЕЕВ избирался в парламент по списку БЮТ.

Также А.МАРТЫНЮК сообщил о выходе Юрия БУТА из состава фракции НУ-НС и о вхождении его во фракцию Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала С.БЕРЕЗКИНА народным депутатом.

15 февраля он принес присягу и вошел в состав фракции «БЮТ-Батьківщина».