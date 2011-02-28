Евросоюз запретил въезд Каддафи и его семье

Совет ЕС принял решение ввести санкции против властей Ливии, ответственных за жестокое подавление массовых акций протеста в стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета министров по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС.

В пресс-службе Совета ЕС уточнили, что своими санкциями Евросоюз поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН от 26 февраля и даже несколько расширил свои санкции.

Так, в соответствии с резолюцией ООН, Совет ЕС запретил поставки вооружений и боеприпасов в Ливию. В дополнение к мерам ООН Евросоюз ввел запрет на торговлю техникой, которая может быть использована для внутренних репрессий в стране.

Кроме того, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, Евросоюз запретил въезд 16 высшим лицам Ливии, включая Муаммара КАДДАФИ, часть членов его семьи и членов его окружения, заморозил активы М.КАДДАФИ и 5 членов его семьи.

Евросоюз также дополнительно ввел запрет на въезд еще 10 высшим чиновникам Ливии и заморозил активы еще 20 ответственных за жестокое подавление акций протеста.