Добкин помог «голодающему» Киеву

Харьковская область передала Киеву 300 тонн гречки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

«Мы недавно передали Киеву 300 тонн гречки. Это помощь нашего региона голодающему Киеву. Нам гречки хватает до следующего урожая», - пошутил губернатор.

М.ДОБКИН отметил «нездоровый ажиотаж» вокруг гречки в Украине и заметил, что на сегодняшний день дефицита этой сельскохозяйственной культуры в Украине нет.