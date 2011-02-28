Добкин помог «голодающему» Киеву
15:43, 28 февраля 2011Политика
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У него дефицита гречки нет
Харьковская область передала Киеву 300 тонн гречки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.
«Мы недавно передали Киеву 300 тонн гречки. Это помощь нашего региона голодающему Киеву. Нам гречки хватает до следующего урожая», - пошутил губернатор.
М.ДОБКИН отметил «нездоровый ажиотаж» вокруг гречки в Украине и заметил, что на сегодняшний день дефицита этой сельскохозяйственной культуры в Украине нет.
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