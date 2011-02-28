Попов говорит, что он напряжения Довгого не чувствует

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что не чувствует напряженности в работе КГГА с Киевсоветом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня на брифинге.

Он отметил, что на 10 марта запланирована сессия городского совета, на которой КГГА будет отчитываться о результатах работы в 2010 году и о планах на текущий год. «Я должен сказать, что мы работали, в принципе, в 2010 году очень активно, депутаты поддерживали практически все наши решения», - подчеркнул А.ПОПОВ.

«И на сегодняшний день, несмотря на то, что у нас есть разные мнения, тактика, подходы, все равно решения принимаются. И они принимаются совместно. Поэтому не могу сказать, что у нас есть конфликтные обстоятельства», - сказал А.ПОПОВ.

На вопрос, чувствует ли он напряженность в работе с депутатским корпусом, А.ПОПОВ ответил: «Нет. Я ее пока не чувствую».

Как сообщал УНИАН, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ в интервью «5 каналу» 27 февраля сказал, что между Киевским городским советом и КГГА нет конфликта, но есть напряженность в работе.