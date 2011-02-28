Герман хочет, чтобы прокуратура проверила отбор на Евровидение

Заместитель главы администрации президента Анна Герман будет инициировать создание комиссии для проверки отбора кандидатуры от Украины на Евровидение.

Об этом она сообщила "Украинской правде".

"Я буду инициировать создание специальной комиссии, которая проверит процесс подготовки и сам ход финального отбора кандидатуры от Украины на Евровидение. Думаю, что в такую комиссию должны войти и представители прокуратуры", - отметила Герман.

"У многих людей, которые пишут и звонят в администрацию президента, и у меня лично как члена жюри этого конкурса, остался очень неприятный и горький осадок от всего, что происходило там, я думаю, что правильно будет еще раз все проверить", - подчеркнула она.

Герман заявила, что в прошлом году "удалось пресечь коррупционные схемы и отменить решение о кандидатуре от Украины на Евровидение, был проведен конкурс и был честно избран кандидат".

"Я думаю, что в этом году стоит прислушаться к тем десяткам тысяч людей, которые за эти два дня звонили и высказывали свое недовольство тем, как прошел этот конкурс", - отметила чиновница.

Отвечая на вопрос, в чем заключаются ее сомнения относительно результатов конкурса, Герман сказала: "У меня много сомнений, но я не хотела бы их обнародовать до того, чем комиссия, которая, надеюсь, будет создана, даст свои выводы".

"Я бы не хотела никого заранее в чем-то обвинять, но у меня сложилось впечатление, что что-то происходило в кулуарах и вне конкурса, чего мы не понимали и не знали", - добавила она.

Как известно, на конкурсе по отбору кандидатуры от Украины на Евровидение победила Мика Ньютон.