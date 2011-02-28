Эксперт говорит, что Янукович показал свою способность держать удар

Президент Виктор Янукович готов к диалогу с людьми.

Такое мнение выразил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в эксклюзивном комментарии корреспонденту ГолосUA.

“Президент во время “Разговора со страной” показал, что он готов к диалогу, готов к такому живому общению”, - отметил он.

Эксперт отметил, что ранее Президента обвиняли, что он не проводит прямых эфиров, не общается с журналистами.

“И он показал, что может это делать. Но, очевидно, на Банковой не хотят превращать работу Президента в постоянный пиар и игру на публику, - заметил политолог. - Хотя, очевидно, такая практика будет сохранена. Скорее всего, такие встречи с людьми в прямом эфире станут регулярными”.

Кулик прибавил, что Президент показал свою способность “держать удар” в прямом эфире.

“И еще он озвучил направления, которые раньше не озвучивались им. Впервые он заявил, что повышение пенсионного возраста должно быть не только для женщин, но и для мужчин. Впервые заявил об экологических выплатах. И это очень хорошо”, - подчеркнул эксперт.

Напомним, 25 февраля на годовщину своей инаугурации, Президент Виктор Янукович провел в прямом эфире четырехчасовый "Разговор со страной".