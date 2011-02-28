Ющенко сделал предложение Януковичу

25 февраля на Банковой состоялась историческая встреча: впервые собрались четверо президентов Украины. Мероприятие продлилось около полутора часов – Ющенко опоздал, а Януковича задержал эфир

– Все, что мы говорили, в принципе, уже давно проговорено в стране. Главное, научиться выполнять, – рассказал «Газете по-киевски» Леонид Кравчук. – Важно другое: заложена важная страница в жизни президентов Украины. Не исключено, что в дальнейшем подобные встречи станут традицией.

Как стало известно изданию, каждый из президентов «набросал идей» Януковичу. К примеру, Ющенко предложил наконец-то утвердить большой украинский герб путем внесения изменений в Конституцию. Кучма говорил о борьбе с коррупцией.

– Я поддерживаю президента в том, что он взял на себя смелость начать реформы, так как до него этого никто не делал, – сообщил Леонид Кравчук. – И он может рассчитывать на мою поддержку.