Родители учеников украиноязычной школы в Макеевке обратились к Януковичу

В Донецкой области родители учеников макеевской школы № 44 (школа с 2000 года имеет статус украиноязычной) просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не допустить закрытия школы.

Об этом говорится в письме, текстом которого располагает УНИАН.

Копии письма направлены также министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию ТАБАЧНИКУ и представителю Президента Украины в Верховной Раде Украины Юрию МИРОШНИЧЕНКО.

Родители школьников пишут, что уже обратились с протестом к Макеевскому городскому голове Александру МАЛЬЦЕВУ, начальнику Макеевского управления образования Ирине ЛЯХ, председателю Донецкой облгосадминистрации Анатолию БЛИЗНЮКУ, однако просят В.ЯНУКОВИЧА «взять под личный контроль и не допустить закрытия нашей школы с украинским языком обучения, так как ущемляются права наших детей».

«Сложилась ситуация, что родителей и детей школы поставили перед фактом закрытия нашей школы в связи с оптимизацией учебных заведений. По данному вопросу мнения родителей никто не спрашивал. Нас предупредили, что ближайшие к нашему району школы переполнены и не могут принять наших детей. Нам предоставляют здание Макеевского учебно-реабилитационного центра (МУРЦа) и статус школы-интерната», - говорится в письме.

Родители пояснили, что школа № 44 имеет наполняемость 100%, в ней обучаются 404 школьника, имеется 17 классов, в каждом из которых в среднем по 23-24 ученика.

Авторы письма отмечают, что в школе «существует только одна проблема - котельная, требующая капитального ремонта», но «во многих школах города существуют подобные проблемы, в том числе и в рядом стоящих № 2 и № 8, но их не закрывают».

По словам родителей, во время предвыборной кампании баллотировавшийся в мэры А.МАЛЬЦЕВ обещал построить новую газовую котельную с учетом того, что рядом проходит газовая магистраль, «но после выборов обещание помочь переросло в закрытие школы». «Мы, родители, не против частично добавить средства на постройку новой котельной», говорится в письме.

Кроме того, подчеркивают родители в здании интерната «отопление и полы требуют капитального ремонта. Трубы отопительной системы все в хомутах (через 1-2 метра), вместо радиаторов - регистры, которых недостаточно для отопления таких помещений, температура в классах не превышает +17 С. Канализационная система МУРЦа находится в аварийном состоянии, требует замены. В классах ремонт не проводился более 10 лет».

К тому же, отмечается в письме, МУРЦ расположен на окраине одного из поселков и находится практически в центре рынка, где «базарные ларьки стоят практически во дворе интерната».

«Нам обещают предоставить транспорт для подвоза учеников, но родители не верят, что в бюджете города есть деньги для того, чтобы обеспечить бесплатным транспортом на протяжении многих лет, тем более, что для подвоза более 400 детей требуется не один автобус. Дорога по пути следования автобуса в поселок находится в плачевном состоянии и требует капитального ремонта», - отмечают авторы письма.

Кроме того, родители подчеркивают, что с переходом в интернат «меняется статус школы». При этом в интернате остаются 164 интернатовских ребенка из асоциальных семей.

Как сообщал УНИАН, ранее родители учеников школы №44 заявляли, что цех одной из продуктовых компаний расположен рядом с этой школой и, видимо, территория нужна компании, тем более, что жителей некоторых домов, прилегающих к территории продуктового производства, уже переселили.

В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ или 2,5% от общего количества. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание.

Общая проектная мощность школ, намеченных на закрытие в 2011 году, составляет 7182 ученика, фактическая наполняемость - 2099 учащихся. Таким образом, средняя наполняемость каждой из них - 30%.

Вместе с тем, заместитель председателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко Мария ОЛЕЙНИК заявляет, что власти планируют закрыть и те учебные заведения, наполняемость которых значительно превышает 30%. Кроме того, по ее данным, что в регионе намечено закрыть в первую очередь украинские школы.

25 февраля Президент В.ЯНУКОВИЧ в прямом эфире в рамках проекта «Разговор со страной» заверил, что прекратит тенденцию закрытия школ с украинским языком преподавания, если такие факты будут обнаружены в ходе соответствующей проверки.