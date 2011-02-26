Томенко: Януковичу стоит посоветовать учить украинский Табачнику

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен советовать учить украинский язык не только своим родственникам, но и чиновникам из его правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель Председателя ВР заявил во время эфира на «5 канале».

По словам Н.ТОМЕНКО, с мировоззренческой точки зрения он поддерживает главу государства в данном вопросе, поскольку В.ЯНУКОВИЧ показал пример, что некоторые люди, которые разговаривали на русском раньше, сейчас из уважения к государству учатся разговаривать на украинском.

«Но мне кажется, что Президенту стоило бы советовать учить украинский язык не внукам своим, потому что это частное дело, а министру образования ТАБАЧНИКУ, Одесскому городскому председателю КОСТУСЕВУ и так далее», - сказал заместитель Председателя ВР. Более того, добавил Н.ТОМЕНКО, он готов предоставить главе государства список тех лиц, которые нуждаются в таком совете. "Эти люди ежедневно показывают, что они ненавидят Украину. Поэтому мне кажется, Президент должен выйти за рамки пропаганды украинского языка в своей семье, а заняться чиновниками, причем чиновниками самого высокого уровня, которые этот язык и культуру уничтожают", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 февраля, в эфире проекта «Разговор со страной» Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ посоветовал русскоязычным студентам учить украинский язык.

Президент заметил, что советовал своим внукам учить украинский и иностранные языки. «Уверен, что вы также можете делать. Только нам нужно к этому относиться нормально. Мы живем в Украине, на украинской земле. И мы должны относиться к этому с уважением и гордостью», - отметил он, обращаясь к студентке, задавшей соответствующий вопрос.