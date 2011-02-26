Глава НБУ рассказал, откуда у него 150 миллионов дохода

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей АРБУЗОВ сообщил, что доходы полученные им в 2010 году связаны с инвестиционными вложениями, сделанными ранее.

Об этом он сообщил в интервью газете «Зеркало недели».

«Деньги были заработаны, когда я работал в коммерческом банке. Я делал инвестиции, достаточно давно работаю в банковской системе, понимаю, что такое инструмент ОВГЗ, другие инвестиционные инструменты, а 2008-2009 годы вообще отличались динамичностью цен на активы", - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он подчеркнул, что указанные в его декларации 150 млн. грн. дохода за 2010 год были проверены налоговыми органами в установленном порядке.

«Где эти 150 млн. фигурируют? В декларации. Раз в декларации — значит, налогом они обложены. Это результат, который подтвержден первичными документами — соответствующими договорами, и он проверялся налоговой администрацией» - говорит АРБУЗОВ

Также он сообщил, что отсутствие стандартного идентификационного кода связано с тем, что существует судебного решения, которое дает ему право использовать номер паспорта.

«У меня есть код - я использую для этого номер паспорта. Для этого я обратился в налоговую - мне там отказали. После этого я обратился в суд, и мне там разрешили использовать для идентификационных нужд номер паспорта. Я не делаю операций без идентификации - каждая из них идентифицирована номером паспорта», - отметил С.АРБУЗОВ.