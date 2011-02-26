Милиция объяснила активистам «За Украину!», где нельзя клеить листовки

Работники милиции заявляют, что активистов партии «За Украину!» вчера задержали в Тернополе за расклеивание листовок в неустановленных для этого местах.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, участковые инспекторы городского отдела милиции во время обхода обратили внимание на двух молодых людей, которые 25 февраля на ул. Тарнавского расклеивали листовки на опорах внешнего электроосвещения.

«Данные граждане для выяснения всех обстоятельств были приглашены в общественный пункт охраны порядка №12 на ул. Злуки, 39. Во время общения милиционеры установили, что приглашенными гражданами были жители города Львова БОДЮК Андрей Александрович и КОРЕЛЬСКИЙ Максим Владимирович», – говорится в сообщении отдела общественных связей областного управления милиции.

По данным стражей порядка, своими действиями молодые люди нарушили ст.152 КУпАП «Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов», которой запрещено размещать объявление на стенах домов и опорах внешнего электроосвещения, деревьях и т. п.

На задержанных участковые инспекторы составили административные протоколы, после чего те оставили пункт охраны общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, вчера координатор партии «За Украину!» в Тернопольской области Степан БАРНА сообщил, что в Тернополе милиционеры задержали активистов общественного движения «За Украину!», которые раздавали «повестки» от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. По словам С.БАРНЫ, который организовал акцию, участники флеш-моба «повестками» демонстрировали свой протест против политических действий теперешнего Президента и его команды. В повестке было написано: «Вы считаете Степана Бандеру Героем Украины? Разговариваете на украинском? Не хотите платить за слишком дорогие коммунальные услуги?», дальше стоял штамп «Явка обязательна», а под ним подпись «Если вы не явитесь добровольно, вы будете доставлены принудительно».