В Администрации Януковича уже три месяца тянут с лауреатами Госпремии

Случай беспрецедентный — до сих пор не известны имена лауреатов Государственной премии в области науки и техники 2010 года. За всю историю существования высшего государственного отличия «за выдающиеся научные исследования» (а это более четырех десятилетий) такого еще не случалось.

Об этом пишет Лидия Суржик в свежем номере «Зеркала недели. Украина».

Согласно действующему положению, Госпремия в области науки и техники присуждается указом президента Украины, который обнародуется обычно к первому декабря текущего года — годовщине референдума о государственной независимости. Однако скоро заканчивается срок принятия работ на соискание Государственной премии 2011 года, а лауреаты-2010 так и не названы, что, разумеется, вызывает немало вопросов и порождает сумятицу в научной среде.

Академик Владимир Семиноженко высказал предположение, что задержка с президентским указом может быть вызвана „техническими причинами», мол, в АП сейчас идет огромный вал документации, который аппарат просто не успевает обрабатывать, но вскоре, предполагает Владимир Петрович, указ о Госпремиях должен появиться.

Многие считают, что главную роль в этой неприглядной ситуации сыграл человеческий фактор: среди соискателей Госпремии есть фамилии, которые по определенным причинам не устраивают главу государства и его окружение. Такое предположение подтвердил и достоверный источник во властных структурах.

Правда, случаи, когда президент или его секретариат (а раньше — ЦК Компартии) не соглашались с решением Комитета по Госпремиям, бывали и раньше. При этом отдельные работы или фамилии в высоких кабинетах просто вычеркивали. Такие пикантные подробности не получали громкой огласки, в большинстве своем оставаясь вне внимания широкой общественности. Однако в данной ситуации такой вариант (вычеркнуть – и с глаз долой) невозможен.