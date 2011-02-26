Украину может ждать арабский сценарий революции?

Председатель исполкома политической партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК считает, что украинская власть должна вынести уроки из того, что стало причинами революций в арабских странах.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, он сказал в прямом эфире программы «Большая политика с Евгением КИСЕЛЕВЫМ» на телеканале Интер.

«Важными являются тенденции, предшествовавшие арабским революциям: люди отказались терпеть бюрократизм и произвол власти. Страшный симбиоз авторитаризма и коррупции произвел взрыв в арабских странах, он взорвал ситуацию не только в бедных, но и в богатых странах. Поэтому произошедшее должно стать, прежде всего, уроком для нашей власти. Я убежден, что максимум через четыре года эта власть изменится. У меня сомнения в этом нет. Другое дело, каким путем произойдут эти изменения - арабским (через бунты, кровь и безпорядки), или нашим, украинским - мирным, веселым и праздничным, как это было в 2004 году», - заметил С.БОНДАРЧУК.

В ходе программы он также опроверг слухи о том, что при президентстве Виктора ЮЩЕНКО Украина продавала в Ливию оружие. «Мы за пять лет работы не поставили Ливии ни одной единицы техники и вооружений. Мы занимались исключительно ремонтом», - рассказал бывший председатель «Укрспецэкспорта».

Исходя из этого, по словам С.БОНДАРЧУКА, любые заявления о том, что Украина могла вооружать «режим КАДДАФИ», являются ложью и провокацией.

Он вспомнил и другие провокации, в частности об участии украинских военных в войне между Россией и Грузией в 2008 году. «Не было подтверждений на тот момент, нет подтверждения и сейчас относительно участия наших пилотов в бомбардировках, поэтому я убежден, что в прошлом была ложь, и сейчас такая же ложь», - подчеркнул он.

Председатель исполкома «Нашей Украины» заметил, что подобные обвинения негативно влияют на имидж страны.