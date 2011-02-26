Сторонники Тимошенко отметили годовщину Януковича в Донецке

25 февраля в Донецке напротив здания облгосадминистрации прошел митинг, приуроченный к годовщине правления Виктора ЯНУКОВИЧА, участники которого потребовали от главы государства отчитаться о выполнении своих предвыборных обещаний.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг, в котором приняли участие более 150 человек, организовала областная организация ВО «Батьківщина».

Участники митинга держали в руках плакаты: «Донбасс - за демократию», «Олигархам – нефтегаз, а народу – повышение цен на газ», «Сегодня не 1937 год!», «Защитим Юлю – защитим Украину», «Нет закрытию школы №77! Дети – самое дорогое», «Мы требуем – не травмируйте наших детей!». Также люди скандировали: «Виктор Федорович, где улучшение жизни?», «Ганьба владі!».

Выступавшие на митинге ораторы заявляли, что «новая социальная политика команды ЯНУКОВИЧА окончательно убедила граждан в равнодушии власти к потребностям и нуждам народа, что требует от нас максимальной концентрации усилий и консолидации всего общества, скоординированных действий, направленных на преодоление новых кризисных явлений во всех сферах жизни».

По итогам митинга участники приняли резолюцию, которую они намерены направить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и председателю Донецкой областной государственной администрации Анатолию БЛИЗНЮКУ.

«За год правления действующего Президента не было реализовано ни одной реформы по улучшению благосостояния Украины и общества, которые были задекларированы в предвыборной программе Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА «Украина - для людей», - говорится в резолюции.

Авторы документа требуют от власти безусловного соблюдения демократических свобод и прав граждан, гарантированных Конституцией Украины; прекратить репрессии против оппозиционных сил Украины и лидера ВО «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО лично; урегулировать механизм ценообразования на продукты питания и тарифы для граждан. Также сторонники оппозиции требуют от представителей власти всех уровней отчитаться перед гражданами о выполнении своих предвыборных обещаний и программы В.ЯНУКОВИЧА «Украина - для людей».