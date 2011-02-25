За 4 часа прямого эфира Янукович дал ответы на 38 вопросов

Телевизионный проект «Разговор со страной» с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА длился 4 часа и 4 минуты.

Глава государства ответил на 38 вопросов. Из них 28 вопросов задали граждане во время прямых включений из 14 регионов, а 10 – журналисты в студии, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Всего в адрес В.ЯНУКОВИЧА поступило более 50 тысяч вопросов граждан. Каждый из них получит ответ, говорится в сообщении.