За 4 часа прямого эфира Янукович дал ответы на 38 вопросов
19:28, 25 февраля 2011Политика
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Считала пресс-служба Президента
Телевизионный проект «Разговор со страной» с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА длился 4 часа и 4 минуты.
Глава государства ответил на 38 вопросов. Из них 28 вопросов задали граждане во время прямых включений из 14 регионов, а 10 – журналисты в студии, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
Всего в адрес В.ЯНУКОВИЧА поступило более 50 тысяч вопросов граждан. Каждый из них получит ответ, говорится в сообщении.
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