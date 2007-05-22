Шанс провести День Европы в Киеве ещё не потерян

Завтра, 23 мая, в 18:00 состоится встреча Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с представителем Европейской Комиссии в Украине относительно проведения Дня Европы в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, встреча пройдет по адресу: ул. Крещатик, 36, комната 507.

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Как сообщал УНИАН, Представительство Европейской комиссии в Украине решило перенести празднование Дня Европы в Киеве, запланированное на 19 мая, на неопределённый срок, в связи с проведением в столице политических акций.

«В этом году организаторы Дня Европы столкнулись с тем фактом, что в одно и то же время на улицах Киева будут присутствовать две группы людей с разной целью, что вызывает определенную обеспокоенность», - сказал на пресс-конференции председатель Представительства Еврокомиссии в Украине Иен БОУГ.

По его словам, Представительство Еврокомиссии в Украине провело консультации с Киевской городской государственной администрацией, Министерством иностранных дел и представителями разных политических сил о возможности проведения Дня Европы в Киеве 19 мая, и все они высказались за целесообразность переноса этого праздника на более поздний срок.

В свою очередь заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ сообщил, что в связи с проведением политических акций на Майдане Незалежности и Европейской площади, рассматривались варианты о праздновании Дня Европы в других местах Киева. В частности, на Певческом поле неподалеку от Печерской лавры.

Однако, по его словам, настоятель Киево-Печерской лавры высказался против проведения этого мероприятия вблизи православной святыни.

По убеждению КГГА, празднование Дня Европы должно было бы проходить в центре Киева, то есть на Крещатике или на Майдане Незалежности, поскольку проведение его в других местах может нивелировать уровень этого праздника. Следовательно, в связи с этим было принято решение о переносе празднования на другой срок.

По его словам, позиция МВД также заключалась в том, что они не смогут гарантировать обеспечение общественного порядка во время празднования в связи с возможностью спонтанного возникновения конфликта.

По словам В.ЖУРАВСКОГО, предусматривалось, что в праздновании Дня Европы должны были принять участие около 100 тыс. участников. Он заверил, что День Европы обязательно будет проведен в Киеве после прекращения политических акций.