Голосеевский райсуд отказал Президенту

Сегодня Голосеевский районный суд Киева вынес решение отказать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в рассмотрении его иска в отношении трех судей Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины обратился в данный суд с административным иском о признании действий Валерия ПШЕНИЧНОГО, Сюзанны СТАНИК и Владимира ИВАЩЕНКО противоправными. Суть претензий Президента сводилась к тому, что, вопреки содержанию его Указов об увольнении вышеупомянутых судей, последние продолжали выполнять свои функциональные обязанности, принимая участие в пленарных заседаниях КСУ.

В.ЮЩЕНКО просил суд признать действия председателя Конституционного Суда Украины по допущению С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО на уже состоявшиеся пленарные заседания противоправными и запретить вышеназванным лицам принимать в них участие впредь.

По информации пресс-службы ПР, изучив предоставленные материалы, судья Голосеевского райсуда И.КОЛОМЕЕЦ установил следующее: «Учитывая суть исковых требований, считаю, что данный спор не касается публично-правовых отношений, в связи с чем указанное исковое заявление не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства. В соответствии с п.1 ч.1 ст.109 КАС Украины, если заявление не следует рассматривать в порядке административного судопроизводства, судья отказывает в открытии производства по административному делу».

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.109, 165 КАС Украины, судья вынес решение отказать в открытии производства по делу по этому административному иску Президента Украины.