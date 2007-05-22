Иск БЮТ против ЦИК привёл к принятию специального постановления

Центральная избирательная комиссия обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Верховной Раде Украины с просьбой безотлагательно принять меры относительно внесения изменений в избирательное законодательство в части формирования окружных избирательных комиссий и территориальных округов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня принято на заседании ЦИК во исполнение решения Печерского районного суда г. Киева от 11 мая по иску БЮТ к ЦИК о бездеятельности по формированию окружных избирательных комиссий.

Одновременно ЦИК обращает внимание политических партий и избирательных блоков на необходимость выполнения своих обязанностей для обеспечения избирательного процесса и надлежащего оформления всех необходимых документов.

При голосовании за это постановление 8 членов ЦИК его поддержали, 4 высказались против, и воздержался один представитель комиссии.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 21 мая, вечером ЦИК, которая весь день работала в режиме совещаний, не приняла ни одного из двух предложенных постановлений во исполнение решения Печерского районного суда г. Киева от 11 мая 2007 года по иску БЮТ о бездеятельности ЦИК по созданию окружных избирательных комиссий.

Один из проектов предполагал формирование окружных избирательных комиссий по представлению председателя ЦИК на основании предложений двух парламентских («Наша Украина» и БЮТ) и ряда внепарламентских партий (в частности, Народная партия, УНП, Всеукраинское объединение «Свобода», партия «Вперед, Украина!» и др.).

Второй проект предполагал признать невозможным формирование окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов.

Печерский районный суд Киева постановлением от 11 мая 2007 года удовлетворил иск избирательного блока политических партий БЮТ к ЦИК. Коллегия судей признала противоправной бездеятельность ЦИК по неформированию в определенный законодательством о выборах срок окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению внеочередных выборов.

При этом Центральную избирательную комиссию суд обязал в трехдневный срок с момента вступления в силу постановления по данному делу создать окружные избирательные комиссии, которые будут осуществлять подготовку и проведение внеочередных выборов.