Винский: рабочая группа больше не нужна

Народный депутат V созыва Иосиф ВИНСКИЙ убежден, что деятельность рабочей группы по подготовке к внеочередным парламентским выборам должна быть прекращена, поскольку все договоренности достигнуты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, выйдя к ним в конце заседания рабочей группы.

И.ВИНСКИЙ считает, что сегодня работа над всеми документами завершена и окончательные решения должны быть приняты на уровне Президент-премьер.

«Рабочая группа себя исчерпала. Ничего нового», - сказал он. По его мнению, эта группа в решении политического кризиса «исчерпала свои возможности».

В то же время, по словам И.ВИНСКОГО, дата выборов еще не определена.

По убеждению И.ВИНСКОГО, сейчас «нужно ставить точку в этом процессе (в заседаниях рабочей группы)».

В то же время И.ВИНСКИЙ выразил мнение, что завтра рабочая группа должна внести определенные предложения относительно решения вопросов, которые стоят перед ней.

В свою очередь лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО сказал журналистам, что разногласия в переговорном процессе касаются вопросов изменений в законодательство о выборах.