О чем Ющенко 7 часов разговаривал с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что без объявления даты парламентских выборов проводить заседание Верховной Рады нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Каневе Черкасской области.

По словам В.ЮЩЕНКО, после переговоров с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ было принято решение, что без объявления даты выборов сзывать заседание ВР - это непродуманный шаг. По его словам, без объявления даты досрочных выборов в сессионный зал парламента не вернутся оппозиционные силы и это не урегулирует конфликт.

В.ЮЩЕНКО отметил, что рабочая группа вскоре должна завершить свою работу. По его словам, осталось несколько несогласованных вопросов, которые касаются процедуры ведения заседания ВР и некоторых аспектов, касающихся императивного мандата и согласования ряда вопросов относительно внесения изменений в государственный бюджет по финансированию выборов.

Как сообщил Президент, завтра он планирует провести политические консультации с премьер-министром и рабочей группой по подготовке к выборам, чтобы выйти на дату выборов. При этом он не уточнил, что объявление даты произойдет именно завтра, отметив, что дата выборов должна быть объявлена на этой неделе.

В.ЮЩЕНКО предлагает, чтобы в следующий понедельник, 28 мая, был проведен Согласительный совет ВР, на котором будет рассматриваться повестка дня заседания парламента и то, каким образом будет проводиться голосование.

Президент не исключил, что такое заседание ВР может состояться уже на следующей неделе. «Это не гарантия, что так и будет, но это пока еще та рабочая договоренность, вокруг которой сегодня идут переговоры и работает рабочая группа», - сказал он.

Говоря о вчерашней встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ, В.ЮЩЕНКО сообщил, что они приняли решение не заслушивать в тот день отчет рабочей группы, поскольку уровень компромисса, наработанный группой, считали достаточным, чтобы принимать политическое решение по дате выборов. «И вчерашняя семичасовая консультация как раз и посвящалась тому, через какой механизм нам нужно выйти на принятие политического решения», - сказал Президент.