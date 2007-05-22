Президенту не нравится реакция Пискуна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает более эффективной работы от генерального прокурора, в том числе реагирования на действия Центральной избирательной комиссии и Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Каневе Черкасской области.

По словам Президента, он хотел бы видеть более эффективную работу от Генеральной прокуратуры и генерального прокурора Святослава ПИСКУНА персонально. «Мне трудно допускать, что генеральный прокурор до сегодняшнего дня не может отреагировать на безответственные действия то ли ЦИК, то ли правительства по обеспечении проведения честных выборов. Мы об этом с генеральным прокурором говорили несколько дней назад, когда он собирал показания с вице-премьеров и некоторых государственных служащих, но эта работа, я считаю, недостаточно проведена», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО высказался за организацию работы судебных и правоохранительных органов таким образом, чтобы они не мешали «решать политическими методами политический кризис».

«Сегодня события вокруг судебной системы и Конституционного Суда в частности отдаляют Украину от политического урегулирования и приводят государство к таким обстоятельствам, которые могут осложнить выход из политического кризиса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В ходе пресс-конференции В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил необходимость проведения судебной реформы, а также обеспечения деятельности правоохранительных органов таким образом, чтобы они эффективно работали над обеспечением соблюдения законности в государстве и не вмешивались в политические процессы.