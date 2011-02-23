В киевской организации "Батькивщины" сменили председателя

Народный депутат Украины Юрий ОДАРЧЕНКО назначен и.о. председателя Киевской городской партийной организации «ВО «Батьківщина».

Об этом сообщает пресс-служба парторганизации со ссылкой на постановление Президиума Политического совета партии.

Согласно сообщению пресс-службы, сегодня состоялось расширенное бюро партийной организации, на котором актив познакомился с новым руководителем.

Этим же постановлением Анатолий СЕМИНОГА освобожден от обязанностей председателя Киевской городской партийной организации «ВО «Батьківщина».

Как сообщал УНИАН, 1 февраля фракция «БЮТ-Батьківщина» исключила из своего состава 7 народных депутатов, которые голосовали за внесение изменений в Конституцию относительно сроков полномочий Президента, парламента и органов местного самоуправления.

Заседание фракции состоялось сразу же в сессионном зале после соответствующего голосования.

Согласно данным парламентского сайта, за внесение изменений в Конституцию от фракции «БЮТ-Батьківщина» проголосовали депутаты Олег БАБАЕВ, Руслан БОГДАН, Иван КУРОВСКИЙ, Павел МОВЧАН, Виктор ПАВЛЕНКО, А.СЕМИНОГА, Антон ЯЦЕНКО.

2 февраля народный депутат А.СЕМИНОГА, который был исключенный из фракции "БЮТ-Батьківщина" за голосование за внесение изменений в Конституцию, заверил, что это его решение никоим образом не связано с политическим давлением.